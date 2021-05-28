«Вместо меня в кресло посадили»: Дакота заявила, что ее заменили Бузовой на белорусском шоу

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Исполнительницу Риту Дакоту заменили наставницей Ольгой Бузовой на белорусском музыкальном проекте.

Недавно стали известны имена наставников телевизионного проекта «X-Factor Беларусь». В их состав вошли критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и телеведущая Ольга Бузова. Однако изначально кресло последней должна была занять Дакота.

— Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. О том, что меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, я узнала из СМИ, — рассказала звезда.

Также она добавила, что очень хотела принять участие в данном проекте и помочь начинающим исполнителям, однако из-за политической ситуации приняла решение не ехать, пишет Starhit.

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