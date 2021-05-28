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«Вместо меня в кресло посадили»: Дакота заявила, что ее заменили Бузовой на белорусском шоу
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Вместо меня в кресло посадили»: Дакота заявила, что ее заменили Бузовой на белорусском шоу

Анастасия Прохорова

Звезды

Исполнительницу Риту Дакоту заменили наставницей Ольгой Бузовой на белорусском музыкальном проекте.

Недавно стали известны имена наставников телевизионного проекта «X-Factor Беларусь». В их состав вошли критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и телеведущая Ольга Бузова. Однако изначально кресло последней должна была занять Дакота.

— Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. О том, что меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, я узнала из СМИ, — рассказала звезда.

Также она добавила, что очень хотела принять участие в данном проекте и помочь начинающим исполнителям, однако из-за политической ситуации приняла решение не ехать, пишет Starhit.

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проектОльга БузоваРита Дакота
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