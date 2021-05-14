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«Вселенная поговорила жестко»: Рита Дакота рассказала об экстренной госпитализации
Фото: Скриншот видео

«Вселенная поговорила жестко»: Рита Дакота рассказала об экстренной госпитализации

Иван Юминов

Звезды

Певица Рита Дакота рассказала о своей экстренной госпитализации на Бали.

— По-моему, просто вселенная со мной таким образом поговорила жестко. Когда ты не умеешь отдыхать, когда ты занимаешься трудоголизмом никому ненужным, самопожертвованием, — поделилась артистка.

Врачи предлагали ей сделать операцию, так как боли в животе Дакоты были сильными, но та отказалась. В итоге дискомфорт ушел сам по себе, приводит слова певицы портал Teleprogramma.pro.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати.

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остров БалиРита Дакотагоспитализация
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