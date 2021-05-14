Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Где-то недолюбили»: психолог объяснила, почему Волочкова так любит шпагаты
Фото: instagram/volochkova_art

«Где-то недолюбили»: психолог объяснила, почему Волочкова так любит шпагаты

Иван Юминов

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова так любит показывать публике шпагаты, потому что ей не хватило любви в детстве. Об этом сообщила сексолог-психолог Екатерина Киселева.

— Где-то недолюбила, где-то лишний раз не приобняла, и у Анастасии зафиксировалось такое мнение, что любви и внимания нужно добиваться любыми способами. Что она в принципе и делает, — выдвинула психолог теорию о матери танцовщицы.

Таким образом, шпагатами и скандалами, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, приводит мнение Киселевой Пятый канал.

Ранее Волочкова сравнила Большой театр с публичным домом.

Читайте также: «Жизнь бурлит»: Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

Анастасия Волочковаврач-сексологшпагат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте