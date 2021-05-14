«Где-то недолюбили»: психолог объяснила, почему Волочкова так любит шпагаты

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Балерина Анастасия Волочкова так любит показывать публике шпагаты, потому что ей не хватило любви в детстве. Об этом сообщила сексолог-психолог Екатерина Киселева.

— Где-то недолюбила, где-то лишний раз не приобняла, и у Анастасии зафиксировалось такое мнение, что любви и внимания нужно добиваться любыми способами. Что она в принципе и делает, — выдвинула психолог теорию о матери танцовщицы.

Таким образом, шпагатами и скандалами, Волочкова пытается привлечь к себе внимание, приводит мнение Киселевой Пятый канал.

Ранее Волочкова сравнила Большой театр с публичным домом.

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