Эксперт объяснила, как выбирать покупные черешню и клубнику

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Сезонные ягоды начали появляться на прилавках российских магазинов и рынков. Наступил сезон клубники и черешни. На что важно обращать внимание при их покупке, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

— С черешней все гораздо сложнее, чем с клубникой. Последнюю можно выбрать даже только по одному запаху, — пояснила эксперт.

Как только покупатель чует приятный аромат, ощутимый за несколько метров до прилавка, то, по мнению специалиста, там продается хорошая, ароматная, свежая и созревшая клубника, отмечает «МИР 24».

В свою очередь черешня должна быть ровного цвета, желательно, чтобы она вся была с черенками, так как без них это уже не очень хороший признак. Также важно обратить внимание на упаковку. Как правило, «сестра» вишни должна быть уложена в картонных коробках, а клубника может продаваться в берестяных, деревянных и пластиковых лотках.

Источник: mir24.tv

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