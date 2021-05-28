Пресняков рассказал, что Пугачева скрывает от детей их родство с артистом

Фото: Официальный аккаунт Максима Галкина в Instagram/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Певица Алла Пугачева не говорит своим детям, Гарри и Лизе, что Никита Пресняков приходится им родственником. Об этом рассказал сам артист в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Причину, почему Примадонна скрывает этот факт родства от детей, Пресняков не назвал. Однако известно, что он приходится Гарри и Лизе племянником.

— Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские, я обожаю их, — рассказал музыкант.

Также он добавил, что дети часто называют его Дени, путая с братом.

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