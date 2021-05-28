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«За одной партой сидели»: внук Пугачевой рассказал, что сын Певцова погиб на его глазах
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

«За одной партой сидели»: внук Пугачевой рассказал, что сын Певцова погиб на его глазах

Михаил Алимов

Звезды

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал, что Даниил, старший сын актера Дмитрия Певцова, погиб у него на глазах. Молодые люди учились в одной школе и были приятелями.

Даниил Певцов выпал из окна 3 сентября 2012 года. Трагедия произошла во время вечеринки на встрече одноклассников. Он оперся о балконные перила, потерял равновесие и упал с высоты третьего этажа. Это случилось на глазах у гостей, среди которых был и внук Пугачевой.

— Была встреча одноклассников. Мы за одной партой сидели. Он постоянно искал, что бы вытворить, любил вытворять прикольные нестандартные забавные вещи, — вспоминает Пресняков.

На тот момент Певцову было 22 года. Каждый год отец 3 сентября выкладывает фотографии и воспоминания с ним, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, почему внук Пугачевой не позвал бабушку на день рождения.

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