Внук Пугачевой объяснил, почему не позвал бабушку на день рождения

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Внук Примадонны Никита Пресняков объяснил, почему не позвал родственников на день рождения. Об этом рассказала в интервью его мама Кристина Орбакайте.

Пресняков в пятницу, 21 мая, отпраздновал свое 30-летие. Однако из приглашенных гостей на вечеринке не было заметно бабушки и мамы, что вызвало много вопросов у поклонников звезды.

— Нам сразу сказали, что этобудет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник, — объяснила Орбакайте.

Она также добавила, что они раньше так делали очень часто, когда Пресняков был маленьким.

— Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием, — поделилась Орбакайте в интервью «Собеседнику».

Напомним, что Никита Пресняков отметил свой день рождения, использовав необычную тематику, устроив аниме-вечеринку.

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