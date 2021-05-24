Внук Пугачевой объяснил, почему не позвал бабушку на день рождения
Внук Примадонны Никита Пресняков объяснил, почему не позвал родственников на день рождения. Об этом рассказала в интервью его мама Кристина Орбакайте.
Пресняков в пятницу, 21 мая, отпраздновал свое 30-летие. Однако из приглашенных гостей на вечеринке не было заметно бабушки и мамы, что вызвало много вопросов у поклонников звезды.
— Нам сразу сказали, что этобудет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник, — объяснила Орбакайте.
Она также добавила, что они раньше так делали очень часто, когда Пресняков был маленьким.
— Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием, — поделилась Орбакайте в интервью «Собеседнику».
Напомним, что Никита Пресняков отметил свой день рождения, использовав необычную тематику, устроив аниме-вечеринку.
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