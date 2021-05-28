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Народный календарь. Почему запрещено пользоваться ложкой 29 мая
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Народный календарь. Почему запрещено пользоваться ложкой 29 мая

Василий Плиткин

Общество

В эту субботу, 29 мая, христиане вспоминают Феодора Освященного. Он почитается в лике преподобных католической и православной церквями. В народном месяцеслове этот день получил название Федор Житник.

Люди верили, что в этот день нельзя пользоваться ложками, иначе можно привлечь в дом беду. Поэтому некоторые наши суеверные предки отказывались от первых блюд на Федора. В народном календаре дата получила название в честь преподобного, отмеченного в церковных святках в этот день. При этом размешивать ложкой сахар в любимом напитке не возбраняется.

Почти все приметы и запреты этого дня так или иначе связаны с периодом предстоящих свадеб, поскольку с этого дня начиналась подготовка к празднествам. Подружкам невесты нельзя было приобретать одинаковые платья, иначе супруг будет изменять. Не стоит в этот день оставлять еду на тарелке, иначе в будущем человеку придется доедать за другими.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено пользоваться ложкой 29 мая

Приметы погоды обещали хороший урожай зерна, если вы услышали раскаты грома, а если зацвела рябина, то холодов больше не будет.

29 мая отмечаются Международный день миротворцев ООН, День ветеранов таможенной службы России и День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

121 год назад была зарегистрирована торговая марка «Эскалатор». 68 лет назад новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую вершину на Земле — Джомолунгму.

В этот день родились актеры Александр Абдулов, Янина Жеймо, 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, футболист Андрей Аршавин.

Именины отмечают Муза, Аркадий, Модест, Петр, Федор, Николай, Георгий.

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