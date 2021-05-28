Нумерологи заявили о влиянии смены фамилии в браке на судьбу человека

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Замужество — это очень ответственный шаг в жизни каждой женщины. Когда она при этом берет фамилию мужа, уверены нумерологи, у жены меняются не только паспортные данные. Карма и энергетика тоже становятся другими.

В первую очередь у женщины меняется нумерологический код. Ведь у фамилии мужа он другой, поэтому перед походом в ЗАГС стоит посмотреть этот код у него и у себя. Существует риск, что смена фамилии принесет много хлопот и перемен.

Также нумерологи уверены, что девушка вместе с фамилией автоматически изменяет и энергетику с кармой. Она берет на себя все проблемы и недостатки семьи супруга. Поэтому специалисты предупреждают: если у семьи мужа неблагополучная судьба, лучше не менять фамилию, сообщает портал Rsute.

Ранее отмечалось, что россияне стали реже менять фамилию и имя.

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