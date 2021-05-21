Россияне стали реже менять фамилию и имя

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В России сократилось количество случаев смены фамилии и/или имени (отчества). Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В ведомстве уточнили, что за 2020 год в стране зарегистрировали 82 416 записей актов о перемене имени (фамилии, собственно имени и/или отчества). Для сравнения: в 2019 году таких записей было 91 333, в 2018 году — 87 574.

При этом в первом квартале 2021 года зарегистрировали уже 25 654 записи актов гражданского состояния о смене фамилии или имени.

Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин предположил, что уменьшение количества случаев смены фамилии и имени может иметь отношение к пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время перед людьми стоят другие жизненные задачи, а связанные с фамилиями и именами проблемы отходят на второй план, цитирует эксперта RT.

Ранее были названы популярные мужские имена, которые раздражают женщин.

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