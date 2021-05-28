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Предполагаемый сын Абдулова был найден в Петербурге
Кадр из фильма Гений

Предполагаемый сын Абдулова был найден в Петербурге

Анастасия Прохорова

Звезды

Предполагаемый внебрачный сын актера Александра Абдулова был найден в Санкт-Петербурге.

После смерти артиста на телевидении уже несколько раз появлялись люди, которые называли себя родственниками Абдулова. На этот раз в Петербурге также обнаружили предполагаемого сына звезды.

Известный петербургский рокер Сергей Шиподько четыре года назад узнал о том, что вполне может являться сыном актера. Оказалось, что его мать Нина в 1972 году познакомилась со звездой в одном из московских ресторанов. У них завязался роман. А в 1973 году родился Сергей. Его мама долго хранила тайну, однако самому актеру якобы показала ребенка. Абдулов не принял мальчика и лишь отмахнулся.

Также не поверила в это и близкая знакомая актера — Елена Проклова.

— Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее, — заявила она в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Проведение ДНК-теста оказалось невозможным, потому что костюм артиста не подошел для экспертизы, а племянница Абдулова, приехавшая из Смоленска, не является близким родственником звезды, поэтому результаты могут быть неточными.

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