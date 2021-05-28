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«Это недоразумение»: Игорь Бриль и Elvira T высказались о запрете въезда на Украину
Фото: www.instagram.com/elvira_t_music/

«Это недоразумение»: Игорь Бриль и Elvira T высказались о запрете въезда на Украину

Анастасия Прохорова

Звезды

Российские артисты рассказали, что они думают о запрете въезда на Украину. Этим они поделились со СМИ.

— Я не считаю это угрозой. Это давно висело в воздухе. Все те, кто принимал участие в фестивале, для них закрыты границы на Украину. Считаю, что это недоразумение, которое с изменением политического климата забудется, — рассказал пианист Игорь Бриль.

Также о таком нечестном решении высказалась и певица Elvira T (Эльвира Тугушева — прим. «ВМ»). Она призналась, что данное решение для нее непонятно и грустно, так как она много раз была в этой стране и хотела бы и дальше проводить там концерты.

— Конечно, это грустно. Мне бы хотелось приехать в Киев. Я там была много раз. Мне хотелось бы провести там концерт. Это очень обидно и грустно, но ничего сделать нельзя. Это несправедливо, но что поделать, — отметила исполнительница в интервью Пятому каналу.

Напомним, Украина запретила въезд еще семи российским артистам. В черный список попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Elvira T, пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

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