Астролог рассказал, чего ждать каждому знаку зодиака на следующей неделе

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Стал известен гороскоп с 31 мая по 6 июня. О том, ждет представителей каждого знака зодиака, рассказал рунический провидец Игорь Вечерский.

Овен

Перевернутые «эваз», «ингуз» и «вуньо» разрешат найти гармонию внутри и вокруг самих себя. Кроме того, можно устроить свою личную жизнь, наладить отношения с близкими и организовать хорошие рабочие связи.

Телец

«Отал», перевернутая «перто» и «турисаз» не исключают испытаний в некоторых сферах жизни. Однако одновременно с этим они дадут возможность преодолеть целый ряд серьезных проблем. Поэтому ближайшие дни Тельцы смогут поймать как риски, так и возможности. Стоит внимательно расходовать свои силы.

Близнецы

Перевернутые «уруз», «вуньо» и «перто» в этот промежуток не советуют начинать и продолжать какие-то активные дела. Вместо этого лучше сосредоточиться на накоплении сил и энергии или даже можно заняться самоанализом. А еще лучше подумать, как улучшить свою жизнь здесь и сейчас.

Рак

«Альгиз», «эйваз» и «хагалаз» говорят о переменах, в том числе о избавлении от прошлого. Правда, сначала придется создать некий хаос, через него переродиться и возродиться. А далее наступит основная часть, к чему следует стремиться. Поэтому эта неделя хорошо подойдет для обдуманных действий, направленных на глобальные изменения.

Лев

«Гебо», перевернутый «альгиз» и перевернутый «манназ» говорят о том, что на данный момент ваш лучший друг — это вы сами. Однако вам не хватает определенных знаний, которые нужно получить. Следует заниматься саморазвитием и начать обучаться чему-то новому.

Дева

«Отал», «феху» и «уруз» предсказывают большие возможности в финансах: и в сфере заработка, и в рациональных тратах. Можно будет создать некие фундаментальные основы, которые помогут вам в будущем добиться успеха.

Весы

«Ингуз», «гебо» и перевернутая «феху» предупреждают о том, что могут понадобиться деньги для своих знакомых, родных близких. Вероятно, вложений потребует бизнес. Может быть чувство нежелания тратиться, но стоит отнестись к этому с пониманием.

Скорпион

«Кено», «эйваз» и «отал» говорят о том, что нужно внести коррективы в сферу понимания текущих процессов. Следует обдумать и пересмотреть действительное положение вещей в вашей жизни, посмотреть на ситуацию под другим углом.

Стрелец

«Соуло», «уруз» и «ингуз» дают достаточно хороший, благоприятный прогноз даже в нескольких сферах. Однако следует держать свои эмоции под контролем. Тогда получится привнести что-то ранее неизведанное, открыть для себя какие-то возможности, увеличить потенциал и добиться больших успехов в выбранной деятельности.

Козерог

«Ингуз», «лагуз» и «эйваз» дают хорошие возможности для самореализации и взаимодействия с совершенно различными силами. Даже если эти процессы будут не совпадать друг с другом, следует создать между ними некую буферную зону. Умение сочетать несочетаемое еще пригодится в будущем.

Водолей

«Турисаз», перевернутая «кено» и перевернутая «вуньо» советуют быть внимательнее. В жизни Водолеев могут обостряться различные процессы, и это потребует сил и внимания. Возможно, придется пожертвовать сферой личных интересов, чтобы достичь новых высот.

Рыбы

«Соуло», «уруз» и «альгиз» говорят о большом количестве сил и энергии, которая в основном сконцентрируется в сфере творчества, открытий и новых возможностей. Также следует использовать этот шанс в полной мере, потому что сейчас можно для себя и для своих близких сделать очень неплохой задел на будущее. Не лишним будет найти новый способ заработка, пишет Пятый канал.

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