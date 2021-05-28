Актера Милоша Биковича оштрафуют за езду на квадроцикле в нацпарке Калининграда

Фото: Youtube.com / Ксения Собчак

Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области. Об этом сообщила представитель парка Ольга Большакова.

— Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф 4 тысячи рублей, — сообщила Большакова.

Видео, где актер катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Национальный парк, где было замечено нарушение, входит в список наследия ЮНЕСКО, пишет РИА Новости.

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