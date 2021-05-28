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Макеева показала поклонникам свадебное платье накануне торжества
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Макеева показала поклонникам свадебное платье накануне торжества

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса Анастасия Макеева показала свой свадебный наряд поклонникам перед торжеством. Видео в платье она выложила в свой Instagram-аккаунт.

— Рассвет для звезды. Как это красиво. Любовь и маки, — написала в «сторис» актриса.

На видео жених Роман Мальков и его будущая супруга устроили свадебную фотосессию на маковом поле, где они и показали свои наряды.

Также Макеева выложила фотографию будущего мужа, где рассказала, что подготовка к торжеству идет полным ходом, однако у пары не обошлось и без приключений.

— Завтра свадьба, а смокинг потеряли, ну точнее, кое-кто забыл его в самолете, и вот мы в процессе решения этой задачи, и вот я сижу и думаю: бежать и что-то новое искать, а тут, мягко говоря, выбор не велик, или все же пытаться найти и доставить смокинг?! — поделилась звезда.

Поклонники и друзья жениха и невесты порадовали их своими комментариями, рассказав, что они думают по поводу такого приключения. «Надеюсь, вы решите эту проблему и завтра у вас будет все отлично»; «Без приключений — свадьба не свадьба! Сегодня на девичнике все обсудим»; «Будет, что вспомнить, хорошая примета».

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