«Символ нового этапа»: Решетова намекнула на замужество новой фотографией

Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в Instagram фото в традиционном казахском наряде.

Как отметила девушка, в честь ее первого приезда в Казахстан ей подарили традиционный головной убор местных девушек — саукеле.

— Именно такой свадебный саукеле надевают на свадьбу и носят по праздникам в первый год после замужества, а также этот головной убор является символом начала нового этапа, — подписала публикацию звезда.

Она также отметила, что подарок является для нее очень символичным.

Ранее экс-возлюбленные — рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова — вместе отметили день рождения друга артиста. Снимок, где бывшие возлюбленные сидят за праздничным столом, был опубликован в Instagram-аккаунте Ильи Винокурова.

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