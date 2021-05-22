Собчак заработала в десять раз больше Богомолова в 2020 году
Телеведущая Ксения Собчак за прошлый год заработала примерно в десять раз больше своего мужа, режиссера Константина Богомолова.
Собчак заработала 212,7 миллиона рублей, что на 26,9 миллиона рублей больше аналогичного показателя за 2019 год. Богомолов смог добавить в семейный бюджет лишь 17,9 миллиона рублей.
Кроме того, стало известно, что телеведущая владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями, отмечает «СтарХит».
Ранее Собчак рассказала об опасной поездке в Мексику.
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