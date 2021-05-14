«Чуть не попали в перестрелку»: Собчак рассказала об опасной поездке в Мексику

Фото: instagram/xenia_sobchak

Ксения Собчак рассказала подписчикам о поездке в Мексику. Телеведущая выложила фото в эффектном платье и сообщила, что чуть не попала в перестрелку.

— Какая поездка без приключений? Вот вчера, например, чуть не попали в перестрелку — паника, полиция, машины не пускают. Хорошо, что свидетелями не загребли, и то спасибо. Картель застрелил какого-то бывшего агента в минуте от нашего отеля. Жизнь бурлит. Мексика, одним словом, — написала она под постом на своей страничке в Instagram.

Подписчики мгновенно отреагировали на жуткую историю Собчак. Некоторые из них тоже поделились своими экстремальными историями из поездок.

«Еще не хватало попасть под чужие разборки на другом конце Земли. Бросайте вы эту Мексику и возвращайтесь домой!»; «Будьте аккуратнее, вы нам тут нужны»; «Лучше без таких приключений», — сошлись во мнении поклонники журналистки.

Оценили подписчики и яркий образ телеведущей.

«Платье красивое, вам идет»; «Ксения, очень красивое фото!»; «Отличное платье», — написали они под публикацией Собчак.

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