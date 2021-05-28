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«Считать солнечных зайчиков»: Лиза Арзамасова поделилась своим настроем с поклонниками
Фото: instagram/liza_arzamasova

«Считать солнечных зайчиков»: Лиза Арзамасова поделилась своим настроем с поклонниками

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала подписчикам, какой настрой она забрала на день. Этим она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Настрой на день совсем не деловой. Хочется весь день валяться на траве и пялиться в небо. Ну .... или валяться на кровати и считать солнечных зайчиков на потолке, — рассказала актриса.

Поклонники звезды порадовали ее своими комментариями, рассказав, что думают по данному поводу. «Почему бы и нет, Лиза? Раз хочется»; «Релакс нужен!»; «Пусть таких денечков этим летом будет больше — когда действительно не надо спешить куда-то, а только считать».

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Лиза Арзамасоваперепады настроения«Инстаграм»
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