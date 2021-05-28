«Привет, 41»: Караулова рассказала о том, как проходит ее беременность

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Певица Юлианна Караулова поделилась с поклонниками, как проходит ее беременность. Об этом она написала пост в своем Instagram-аккаунте.

— Привет, 41. И я это не о годах, если что. Ожидание, кажется, немножко затягивается. Зато каждое утро в моем телефоне по 10 сообщений с вопросом: «Как дела?» — рассказала исполнительница.

Поклонники и друзья звезды порадовали ее комплиментами, подчеркнув, что они не особо поняли, к чему, если не к возрасту, она написала «41». «Как же тебе идет беременность! Будьте здоровенькими и счастливыми»; «Я тоже теперь буду говорить про свои 41, имея в виду недели!»; «41...что это значит? Объясните, пожалуйста».

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