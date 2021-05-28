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«Шустрый малый!»: Плющенко показал первые шаги восьмимесячного сына
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Шустрый малый!»: Плющенко показал первые шаги восьмимесячного сына

Анастасия Прохорова

Звезды

Фигурист Евгений Плющенко показал видео, где его восьмимесячный сын Арсений учится ходить. Роликом он поделился в Instagram-аккаунте.

— Арсюха — шустрый малый! — написал Плющенко под видео.

На видео спортсмен дает малышу совершить свои первые шаги, и у Арсения это довольно хорошо получается.

Поклонники фигуриста оставили свою реакцию в комментариях. «Топ-топ, топает малыш. Милый малыш!»; «Вы самый лучший папа»; «Шустряк! Пусть будет счастлив».

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