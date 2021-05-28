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Названы снижающие и повышающие уровень либидо продукты
Фото: Pixabay

Названы снижающие и повышающие уровень либидо продукты

Кирилл Николаев

Здоровье

Правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Об этом сообщил сексолог Дмитрий Гарин.

Специалист посоветовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин. Человеку необходимо выяснить, какие продукты будут его поднимать. Для этого нужно сдать анализы и узнать о том, в каком состоянии находится гормональный фон.

— Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона, — приводит слова Гарина Пятый канал.

Он добавил, что иногда для повышения уровня тестостерона стоит снизить в организме уровень женского гормона эстрогена. В частности, он уменьшается с помощью овощей и фруктов, так как они содержат клетчатку, которая выводит из печени женский гормон за счет чего повышается уровень тестостерона.

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