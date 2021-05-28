Названы снижающие и повышающие уровень либидо продукты

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Правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Об этом сообщил сексолог Дмитрий Гарин.

Специалист посоветовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин. Человеку необходимо выяснить, какие продукты будут его поднимать. Для этого нужно сдать анализы и узнать о том, в каком состоянии находится гормональный фон.

— Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона, — приводит слова Гарина Пятый канал.

Он добавил, что иногда для повышения уровня тестостерона стоит снизить в организме уровень женского гормона эстрогена. В частности, он уменьшается с помощью овощей и фруктов, так как они содержат клетчатку, которая выводит из печени женский гормон за счет чего повышается уровень тестостерона.

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