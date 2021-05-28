Астрологи назвали среднюю продолжительность жизни каждого знака зодиака

Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько лет в среднем живут представители разных знаков зодиака. Об этом рассказали астрологи.

Овен

У представителей этого знака весьма внушительный срок жизни, ведь у них крепкое здоровье. Если прислушаться к своему организму и следить за ним, то женщины-Овны смогут дожить до 78–80 лет, мужчины — до 79 лет.

Телец

Тельцам не стоит рисковать по пустякам. Женщины могут похвастаться отменной физической выносливостью, однако не стоит перегружать себя работой. Средняя продолжительность жизни в таком случае у них будет 79–80 лет. У мужчин-Тельцов, по словам астрологов, слабые легкие, поэтому им следует отказаться от курения, тогда они смогут прожить до 80 лет.

Близнецы

Близнецам нужно постараться не терять ясность ума. Следует быть осторожными за рулем. У женщин-Близнецов в целом хорошее здоровье, но стоит оберегать себя от простуды. Средняя продолжительность их жизни — 85 лет. Мужчины-Близнецы отличаются менее сильным иммунитетом. После 45 лет возрастает риск легочных заболеваний. Их средний возраст — 78 лет.

Раки

Люди, рожденные под этим знаком, подвержены депрессиям и психозам, и это влияет на другие аспекты здоровья. Им рекомендуется заниматься спортом. Женщины-Раки часто страдают от головных болей, поэтому не стоить переутомляться. Средняя продолжительность жизни — 75 лет. Слабое место у мужчин — иммунитет, а с возрастом возникают проблемы в суставах. В среднем мужчины-Раки живут до 73–74 лет.

Лев

Львам помогает бороться с заболеваниями присущий представителям знака оптимизм. Им необходимо прислушиваться к своему телу и обращаться к врачу по мере необходимости. Женщины-Львы подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям — обычно они живут до 72–74 лет. Мужчины-Львы часто страдают от болей в ногах. Их продолжительность жизни — 74–75 лет.

Девы

Представители этого знака — трудолюбивые долгожители. Они привыкли следить за своим здоровьем. При этом для них не будет лишним спорт. Женщины-Девы могут похвастаться отменным здоровьем и проживут более 80 лет. Мужчины-Девы — до 76.

Весы

У этого знака слабый иммунитет. Им не стоит пропускать прививки и сильно нагружать себя сильной физической активностью. Женщины-Весы могут дожить до 77 лет. Мужчины-Весы — до 72–73 лет.

Скорпионы

Скорпионы подвержены опасности стать жертвой несчастного случая. Женщины-Скорпионы как правило живут до 62–63 лет и страдают от хронических заболеваний. Мужчины доживают до 66–68 лет.

Стрелец

Представители этого знака подвержены проблемам с нервной системой и психическим расстройствам. Им следует оградить себя от дурных новостей. Женщины-Стрельцы в среднем живут до 72 лет. В старшем возрасте наиболее подвержены болезням суставов. Мужчины живут до 68 лет и часто страдают от неврозов.

Козероги

Козероги всегда следят за состоянием здоровья и усердно выполняют предписания врача, и это позволяет достичь долголетия. Их слабое место — органы дыхания. Кроме того, женщины-Козероги подвержены болезням мочеполовой системы. Средняя продолжительность их жизни — 80 лет. Мужчины-Козероги в среднем живут до 77 лет.

Водолей

У Водолеев возникают частые проблемы с пищеварением и заболевания желудка. Женщины-Водолеи страдают от перепадов давления. Обычно они живут до 71 года. Мужчины-Водолеи не умеют справляться со стрессом, что приводит к психическим расстройствам. В среднем они живут до 70 лет.

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком, подвержены чрезмерной эмоциональности. Они принимают все слишком близко к сердцу. Вместе с тем женщины-Рыбы наиболее подвержены простудам. Продолжительность их жизни около 75 лет. Мужчины-Рыбы страдают от физических перегрузок. Им следует почаще отдыхать. Обычно они живут до 71 года, пишет Пятый канал.

Читайте также: Астролог рассказал, чего ждать каждому знаку зодиака на следующей неделе