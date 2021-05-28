Движение судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера

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Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за поломки нефтяного танкера. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщило турецкое издание Sabah.

У судна возникли технические проблемы. В результате 249-метровый танкер потерял ход и его начало относить к суше. Береговой охране удалось остановить судно в 300 метрах от берега.

К месту происшествия направлен еще один буксир. Причины поломки пока неизвестны.

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