Генконсул России прокомментировал столкновение российского и японского судов

Фото:Telegram / РИА Новости

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин прокомментировал столкновение российского судна «Амур» с японской рыболовецкой шхуной.

По его словам, экипаж российского судна к утру 28 мая уже сможет продолжить движение, если японская сторона не выдвинет никаких обвинений.

— В настоящее время идет разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту, — сказал Марин.

Генконсул рассказал, что есть некоторые сведения о вероятном нарушении международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны японских рыбаков. Информации о подобных нарушениях со стороны российских моряков не поступало.

Марин уточнил, что капитан шхуны находился на палубе в момент случившегося, а трое рыбаков были без спасательных жилетов, при этом они не подавали звуковой сигнал, сообщает РИА Новости.

Напомним, в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Хокко-мару 8» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Читайте также: Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российский траулер «Амур»