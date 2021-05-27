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Береговая охрана Японии заявила о возможном задержании траулера «Амур»
Фото: youtube.com

Береговая охрана Японии заявила о возможном задержании траулера «Амур»

Юлия Курганова

Происшествия

Береговая охрана Японии может задержать российское судно «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств по делу о столкновении срыболовной шхуной «Хокко-мару 8». Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в отделе береговой охраны.

Отмечается, что российский траулер могут задержать в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования. Также могут быть допрошены капитан и экипаж судна, сообщает ТАСС.

Напомним, в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Хокко-мару 8» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Читайте также: Выживший японский рыбак рассказал о подробностях столкновения с российским «Амуром»

Япониярасследованиероссийское судно
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