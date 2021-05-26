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Выживший японский рыбак рассказал о подробностях столкновения с российским «Амуром»
Фото: Telegram / РИА Новости

Выживший японский рыбак рассказал о подробностях столкновения с российским «Амуром»

Виктория Родимкина

Происшествия

Столкновение с российским торговым судном «Амур» произошло по вине российского экипажа, заявил один из рыбаков с рыболовецкого судна «Дай-хати Хокко-мару». Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на сообщение береговой охраны Момбецу в среду, 26 мая.

По его словам, российский «Амур» врезался в их судно.

— Во время аварии мы выполняли работу и не могли двигаться по тросу в море. Российское судно врезалось в нас, — заявил рыбак.

Напомним, в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

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Япониясудноморяки
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