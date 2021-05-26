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Генконсул РФ в Японии назвал возможную причину столкновения судов
Фото: facebook.com/ruscons.sapporo

Генконсул РФ в Японии назвал возможную причину столкновения судов

Татьяна Плотникова

Происшествия

Столкновение российского и японского рыболовецких судов в районе острова Хоккайдо произошло в условиях сильного тумана. Об этом в среду, 26 мая, рассказал генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

По словам дипломата, экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, однако «ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега».

Марин подчеркнул, что все последующие действия соответствовали инструкциям: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое находились без сознания и скончались еще до прибытия спасателей.

В настоящее время российский «Амур» своим ходом направляется в Момбецу, никто из членов экипажа не пострадал, сообщает РИА Новости.

Напомним, в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались.

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столкновениеРоссияЯпония
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