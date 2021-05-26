Посольство РФ в Японии выразило соболезнования в связи с гибелью японских рыбаков

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Посольство России в Японии выразило соболезнования в связи с гибелью трех японцев после столкновения японской рыболовецкой шхуны с российским торговым судном «Амур». Сообщение об этом опубликовано на странице посольства в соцсети Facebook в среду, 26 мая.

— Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

В посольстве выразили надежду на то, что случившееся будет непредвзято расследовано компетентными органами. Кроме того, в сообщении говорится, что посольство и генконсульство РФ окажут всю необходимую помощь россиянам, которые находятся на борту «Амура».

Напомним, в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

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