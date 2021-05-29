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«Что-то на Бузовском»: подписчики оценили отрывок из нового клипа Решетовой
Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

«Что-то на Бузовском»: подписчики оценили отрывок из нового клипа Решетовой

Михаил Алимов

Звезды

Модель Анастасия Решетова поделилась в Instagram-аккаунте новостью о том, что она сняла новый клип на свою композицию. Подписчики звезды неоднозначно приняли новинку.

— Я думала, выпускать эту работу или нет, ведь для меня та история давно закончена. Но решила: пусть эмоции останутся жить в формате музыкального творчества, — подписала Решетова публикацию.

Фанаты заметили в опубликованном фрагменте клипа сходство с творчеством певицы и ведущей Ольги Бузовой, о чем написали в комментариях: «Что-то на Бузовском»; «Твои слова — водица, так не годится»; «Вторая Бузова»; «Это прикольно. Но похоже на Бузову».

В опубликованном фрагменте видео Решетова на мотоцикле переезжает лежащую на асфальте розу. Подписчики увидели в этом отсылку к шоу «Холостяк», в котором участвовал ее бывший возлюбленный Тимати.

Напомним, что Решетова и Тимати рассталась в 2020 году после шести лет совместной жизни. У них есть общий сын Ратмир.

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