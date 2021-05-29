Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Шикарно смотритесь»: супруга Меладзе впервые после родов вышла в свет
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

«Шикарно смотритесь»: супруга Меладзе впервые после родов вышла в свет

Михаил Алимов

Звезды

Певица Альбина Джанабаева выложила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с мужем Валерием Меладзе. Звездная пара пришла на программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Это первый выход Джанабаевой в свет спустя полтора месяца после родов.

— Собрались-таки… Многодетные. Замазали синяки, погладили нарядные одежды… Встречайте нас, — подписала публикацию певица.

Подписчики радостно встретили ее появление на публике: «Лучшая многодетная мамочка наша Альбина»; «Невероятно красивые»; «Какая красивая пара! Шикарно смотритесь!».

Напомним, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой 12 апреля 2021 года родился третий ребенок — девочку назвали Агатой.

Читайте также: «Это счастье»: Меладзе рассказал, как протекают его родительские будни

социальные сетиВалерий МеладзеАльбина Джанабаева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Наш ответ Польше: чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте