«Шикарно смотритесь»: супруга Меладзе впервые после родов вышла в свет

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева выложила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с мужем Валерием Меладзе. Звездная пара пришла на программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Это первый выход Джанабаевой в свет спустя полтора месяца после родов.

— Собрались-таки… Многодетные. Замазали синяки, погладили нарядные одежды… Встречайте нас, — подписала публикацию певица.

Подписчики радостно встретили ее появление на публике: «Лучшая многодетная мамочка наша Альбина»; «Невероятно красивые»; «Какая красивая пара! Шикарно смотритесь!».

Напомним, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой 12 апреля 2021 года родился третий ребенок — девочку назвали Агатой.

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