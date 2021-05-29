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«Чем они были заняты»: фанаты раскритиковали новый фильм от Marvel
Фото: Youtube / Marvel Entertainment

«Чем они были заняты»: фанаты раскритиковали новый фильм от Marvel

Михаил Алимов

Кино

Фанаты посмотрели трейлер супергеройского фильма «Вечные» от студии Marvel, который должен выйти на экраны в скором времени, и возмутились происходящим в картине.

В фильме косвенно упоминается о том, что во время всех событий, происходящих в «Мстителях», на Земле жила некая инопланетная бессмертная раса со сверхспособностями. По сюжету эта раса тайно защищает планету от различных угроз. У пользователей Сети возник вопрос: «Почему они тогда не помогали уже известным супергероям, если действие происходит в одной вселенной?»

— Мы наблюдали за людьми и помогли им развиваться. Мы видели, как они творят чудеса. На протяжении многих лет мы ни разу не вмешивались в их жизнь... До сих пор, — говорится в трейлере фильма.

«Только что посмотрел трейлер «Вечных». Значит, они существуют уже несколько тысяч лет и не вмешиваются «до сейчас»? Интересно, а чем они были заняты с 1914 по 1945 год?» — пишет один из пользователей в Twitter.

«Получается, они спокойно наблюдали, как безумец Танос собирает все камни Бесконечности, а затем уничтожает половину Вселенной», — рассуждает другой.

Ответы на эти вопросы, возможно, скоро станут известны, пишет Independent. Премьера фильма в российском прокате запланирована на 4 ноября.

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