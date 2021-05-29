Спрос на поваров, официантов, грузчиков и уборщиков зафиксирован в Петербурге

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Резкий рост спроса на работников нескольких категорий зафиксирован на рынке труда в Санкт-Петербурге. Работодатели стали гораздо чаще искать грузчиков, уборщиков, поваров и официантов. Такую информацию предоставил сервис по поиску работы SuperJob, аналитики которого провели соответствующее исследование.

Эксперты уверены, что данная тенденция связана с предстоящим проведением в регионе двух масштабных международных мероприятий: Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). На время их проведения средняя зарплата в рамках указанных вакансий может достигать 60 тысяч рублей.

Причем на увеличение прибыли в связи с этими событиями рассчитывают и представители туристического бизнеса в Северной столице, отмечают «Невские новости».

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