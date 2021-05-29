Стало известно, что грозит планете после исчезновения пчел

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Вопрос вымирания пчел за последние годы превратился в острую проблему, захватившую практически всю планеты. Чтобы привлечь внимание людей к этому, голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии для журнала National Geographic. На фото насекомые облепили лицо и тело знаменитости.

Данный жест не остался без внимания общественности. По вполне объективным причинам большинство современных людей даже не задумываются об ужасающей тенденции и не знают, чего может лишиться человечество, если пчелы исчезнут с лица Земли.

Голод

Пчелы являются опылителями и практически главными работниками сельского хозяйства. В настоящее время в мире насчитывается порядка 20 тысяч пчел, которые опыляют 80 процентов всех цветущих растений. Они собирают пыльцу, перелетают от одного растения к другому и переносят ее от мужского к женскому цветку. Именно они способствуют тому, что люди имеют возможность лакомиться фруктами, овощами, ягодами и употреблять в пищевых целях злаковые культуры.

Выходит, что при исчезновении пчел, урожай станет минимальным, а некоторые продукты исчезнут. Это могут быть миндаль, дыни, кофе, вино и сыр и так далее.

Текстильная промышленность

Около 70 процентов одежды содержит хлопок. Большую его часть опыляют тоже пчелы. В результате, если исчезнут эти насекомые, то наступят проблемы с производством одежды. Дефицит наступит в производстве футболок, джинсов и любой другой одежды, в составе которой есть хлопок.

Грузоперевозки

Вымирание пчел скажется и на бизнесе. Например, исчезнут грузоперевозки, отмечает ФАН. Если на планете не останется растений, овощей, фруктов и так далее, то исчезнет и порядка 70 процентов популярной пищи. Помимо голода, произойдет отмена грузоперевозок. Малое количество продукции перевозить на дальние расстояния станет невыгодно.

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