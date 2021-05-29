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Эндокринолог перечислила причины появления ожирения
Фото: pixabay.com

Эндокринолог перечислила причины появления ожирения

Елена Фролова

Здоровье

Всемирный день здорового пищеварения каждый год отмечается 29 мая. Почему возникает эта проблема и как выявить данную болезнь на ранних стадиях, рассказала врач-эндокринолог Елена Евдокимова.

В этом году профессиональные гастроэнтерологические сообщества из разных государств решили обратить внимание людей на ожирение как на пандемию, которая продолжает захватывать человечество. Причем заболевание, связанное с лишним весом, наносит здоровью значительный ущерб.

Ожирение всегда возникает, имея какую-то причину. Как пояснила врач, оно не появится из-за особенностей пищевого поведения. К лишнему весу, как правило, приводят малоподвижный образ жизни, режим питания, генетические особенности и прием определенных лекарств. С появлением килограммов приходят и психологические проблемы.

— В случае если ожирение не связано с генетикой, изменение образа жизни позволяет избежать данного заболевания, — подчеркнула Елена Евдокимова.

Она пояснила, что для начала нужно менять собственное питание и физическую активность. Число калорий, которое человек получает благодаря еде и напиткам, должно быть сбалансировано с количеством энергии, что он тратит во время физических упражнений. Рацион должен быть насыщен клетчаткой, цельным зерном, нежирными белками и молочными продуктами, а также чистой питьевой водой, отмечает Nation News. В свою очередь программа физической активности должна быть наполнена пешими прогулками и умеренными мышечными нагрузками.

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