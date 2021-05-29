Психолог назвал несколько шагов к отказу от курения

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Почему никотиновая зависимость страшнее любой другой, объяснил клинический психолог Михаил Хорс в преддверии Всемирного дня без табака. Этот день ежегодно отмечается 31 мая.

Самой распространенной пагубной привычкой в мире считается именно курение. По словам Михаила Хорса, чтобы побороть ее, сначала нужно признать зависимость. Если человек этого не делает, то ему просто не с чем будет бороться.

— Признать себя зависимым — значит искренне принять тот факт, что так получилось не потому, что человек просто потерял контроль над собой, — объяснил психолог.

Далее ему надо отказаться от курения на уровне слов, считает эксперт. Это означает, что необходимо отказаться от фраз: «Хочу курить», «У меня есть желание курить». Заменить эти фразы можно на следующие: «У меня тяга к сигарете», «Никотин — это наркотик». Третий шаг заключается в отказе от совмещения курения с другим видом деятельности, отмечает Nation News. Еще психолог советует тем, кто хочет бросить курить, определить четкие даты отказа от табака. То есть до этой даты необходимо снижать число выкуренных сигарет в день. Помимо этого, эксперт рекомендует подготовить себя к тому, что зависимость будет атаковать в течение недели.

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