Ортопед объяснил, какой вред организму приносят высокие каблуки

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Врач травматолог-ортопед Сергей Малыхин дал советы представительницам прекрасной половины человечества о том, как сохранить красоту и здоровье, если они просто не могут жить без обуви на высоких каблуках.

Так как такая платформа сказывается на том, что ступни перестают работать полноценно, то ношение подобных туфель, босоножек и сапог может привести к заболеванию суставов костей стопы, молоткообразному искривлению пальцев ног, мозолям, «шишкам» и вросшим ногтям. Причем даже та женщина, что редко носит каблуки, может столкнуться с проблемами в виде искривления пальцев и другими травмами стопы.

По словам ортопеда, бывает, что деформация стопы в виде «шишки» не приносит дискомфорта. Человек может жить с этим, не замечая проблемы.

— У некоторых пациентов «шишка» на косточке иногда вызывает воспаление и сильные боли, — объяснил Сергей Малыхин.

Эксперт добавил, что в данном случае пациентам можно помочь без операций. Обычно медицинский специалист назначает ношение ортопедических стелек, противовоспалительную терапию и физиотерапевтическое лечение. Все это поможет снизить боль и убрать ощущение тяжести в ногах, отмечает Nation News. Деформацию не получится исправить с помощью народных средств, различных напальчников и фиксаторов большого пальца.

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