Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах

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Косметолог, дерматолог Татьяна Егорова объяснила, почему ультрафиолет опасен для людей с родинками и детей до семи лет.

— Родинки нужно защищать от воздействия солнечных лучей кремами с фактором защиты 50+. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета число мутаций в меланоцитарных клетках значительно возрастает, — пояснила врач.

Эксперт посоветовала людям с родинками внимательнее относиться к своему здоровью, а также каждый год проверяться у врачей. По словам дерматолога, на солнце могут проявляться меланомы, иными словами — злокачественные образования кожи. Она также рекомендовала не возить детей до семи лет в жаркие страны и не брать грудных малышей на море в полуденное время, отмечает ФАН.

— До этого возраста мальчикам и девочкам лучше находиться в зоне только своей инсоляции, — подчеркнула Татьяна Егорова.

По ее словам, безопасные часы пребывания детей на солнце — с 08:00 до 10:00, а потом уже только после 15 часов.

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