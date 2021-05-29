Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
Фото: pixabay.com

Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах

Елена Фролова

Здоровье

Косметолог, дерматолог Татьяна Егорова объяснила, почему ультрафиолет опасен для людей с родинками и детей до семи лет.

— Родинки нужно защищать от воздействия солнечных лучей кремами с фактором защиты 50+. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета число мутаций в меланоцитарных клетках значительно возрастает, — пояснила врач.

Эксперт посоветовала людям с родинками внимательнее относиться к своему здоровью, а также каждый год проверяться у врачей. По словам дерматолога, на солнце могут проявляться меланомы, иными словами — злокачественные образования кожи. Она также рекомендовала не возить детей до семи лет в жаркие страны и не брать грудных малышей на море в полуденное время, отмечает ФАН.

— До этого возраста мальчикам и девочкам лучше находиться в зоне только своей инсоляции, — подчеркнула Татьяна Егорова.

По ее словам, безопасные часы пребывания детей на солнце — с 08:00 до 10:00, а потом уже только после 15 часов.

Читайте также: Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

ультрафиолетродинкидерматология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте