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Россиянам перечислили важные факты о сахарном диабете
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россиянам перечислили важные факты о сахарном диабете

Елена Фролова

Здоровье

Одним из самых распространенных хронических заболеваний, от которого страдают миллионы людей по всему миру, является сахарный диабет. Для него характерен высокий уровень сахара в крови из-за нарушения выработки инсулина.

Организм человека, страдающего сахарным диабетом, не может вырабатывать и использовать уже имеющийся инсулин. Последний — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Он нужен для того, чтобы переносить глюкозу из крови в клетки, которые за счет этого получают энергию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 года число тех, кто страдает этим недугом, увеличилось в четыре раза. По состоянию на 2020 год диабет был диагностирован почти у 422 миллионов человек.

Возможными симптомами, по которым можно определить сахарный диабет, являются: сильная жажда, частое мочеиспускание, нарушение зрения, беспричинные усталость и вялость, сухость кожи, слабый иммунитет и так далее. По словам медицинских экспертов, смертность среди взрослых людей, страдающих сахарным диабетом, от сердечно-сосудистых заболеваний в два–четыре раза выше, отмечает ФАН. Примерно так же возрастает и вероятность умереть от инсульта. Помимо этого, диабетики подвержены высокому кровяному давлению.

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