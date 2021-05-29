Космодром Восточный побил собственный рекорд по количеству пусков

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Российскому космодрому Восточный удалось побить личный рекорд по количеству пусков ракет-носителей за год.

Благодаря запуску спутников OneWeb, которые произошли на космодроме в пятницу, 28 мая, в общей сложности в течение текущего года с Восточного было проведено три пуска: 25 марта, 26 апреля и 28 мая. Четвертый запланирован на 1 июля 2021 года.

До настоящего времени с космодрома старты осуществлялись максимум дважды в год, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил нового главу NASA в Россию.

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