Адвокат опроверг информацию о введении запрета получать загранпаспорт за рубежом

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В России с 30 мая вступает в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче загранпаспортов. Документ не предполагает значительных изменений в порядок выдачи паспортов для россиян.

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне смогут получить загранпаспорт теперь только на территории России.

В принятом регламенте значится «круг заявителей» — людей, которые имеют право на получение документа. К ним относятся те, кто проживает на территории России, и те, кто не проживает.

Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом.

— Данная информация не соответствует действительности, — сказал он.

Так, проживающие за границей граждане России при обращении в стране за услугой могут написать заявление о выдаче паспорта в подразделении по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала или через многофункциональный центр, сообщает РИА Новости.

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