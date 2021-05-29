Адвокат опроверг информацию о введении запрета получать загранпаспорт за рубежом
В России с 30 мая вступает в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче загранпаспортов. Документ не предполагает значительных изменений в порядок выдачи паспортов для россиян.
Ранее в СМИ появилась информация, что россияне смогут получить загранпаспорт теперь только на территории России.
В принятом регламенте значится «круг заявителей» — людей, которые имеют право на получение документа. К ним относятся те, кто проживает на территории России, и те, кто не проживает.
Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом.
— Данная информация не соответствует действительности, — сказал он.
Так, проживающие за границей граждане России при обращении в стране за услугой могут написать заявление о выдаче паспорта в подразделении по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала или через многофункциональный центр, сообщает РИА Новости.
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