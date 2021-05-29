Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правила выдачи загранпаспортов изменят в России
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Правила выдачи загранпаспортов изменят в России

Полина Долганова

Внутренняя политика

Правила выдачи заграничных паспортов в России изменятся в ближайшее время. Нововведения распространяются на граждан, проживающих за рубежом, а также на случаи утраты данного документа.

Ряд процедур будет пересмотрен в соответствии с приказом МВД РФ с 30 мая этого года. Получить заграничный паспорт смогут проживающие на территории страны или за ее пределами россияне. Вторым для получения документа придется приехать в страну.

При этом по месту прописки паспорт будут по-прежнему выдавать в течение месяца с момента подачи заявления и в течение трех месяцев — по месту пребывания.

Не платить госпошлину за потерянный или поврежденный документ теперь смогут только попавшие в чрезвычайную ситуацию россияне. Остальным необходимо будет заплатить две и пять тысяч рублей за паспорта старого и нового образцов соответственно, сообщает «Парламентская газета».

Ранее правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении гражданином первого паспорта.

Читайте также: Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг

загранпаспортРоссияпаспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Наш ответ Польше: чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте