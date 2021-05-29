Правила выдачи загранпаспортов изменят в России

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Правила выдачи заграничных паспортов в России изменятся в ближайшее время. Нововведения распространяются на граждан, проживающих за рубежом, а также на случаи утраты данного документа.

Ряд процедур будет пересмотрен в соответствии с приказом МВД РФ с 30 мая этого года. Получить заграничный паспорт смогут проживающие на территории страны или за ее пределами россияне. Вторым для получения документа придется приехать в страну.

При этом по месту прописки паспорт будут по-прежнему выдавать в течение месяца с момента подачи заявления и в течение трех месяцев — по месту пребывания.

Не платить госпошлину за потерянный или поврежденный документ теперь смогут только попавшие в чрезвычайную ситуацию россияне. Остальным необходимо будет заплатить две и пять тысяч рублей за паспорта старого и нового образцов соответственно, сообщает «Парламентская газета».

Ранее правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении гражданином первого паспорта.

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