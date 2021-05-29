Москвичам рассказали, как проходит реставрация старинных зданий в Басманном районе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, какие здания реставрируются в одном из самых старых районов Москвы — Басманном.

Район образовался на месте Басманной слободы, которая возникла вдоль реки Яузы и Покровской дороги, ведущей из Москвы во Владимир-на-Клязьме.

На территории района располагаются Богоявленский кафедральный собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, церковь Апостолов Петра и Павла, дом-телевизор и другие уникальные архитектурные сооружения. В том числе театр «Современник», а также фрагменты обычной городской застройки XVIII–XIX веков, представляющие архитектурную и историческую ценность. Столичные реставраторы приложили руку к восстановлению многих зданий.

Среди них Городская усадьба XVIII–XIX века в Подсосенском переулке, главный дом которой уцелел при пожаре 1812 года и сохранился практически без перестроек. В конце XIX века его капитально отремонтировали. В 2013 году усадьбу отреставрировали за счет инвесторов в рамках программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр».

В Волховском переулке находится главный дом городской усадьбы Матвеевых, построенный в 1830-е годы. Вначале он был одноэтажным, а в начале XX века над главным домом построили деревянный мезонин. Комплексная реставрация усадьбы началась в июле 2017 года. Специалисты восстановили историческую планировку первого этажа и мезонина в главном доме усадьбы. Также они восстановили уникальные элементы фасада.

Двухэтажная Городская усадьба Попова и Елагина в Лялином переулке была построена в 30-е годы прошлого века. Позднее из усадьбы сделали доходный дом, а после революции здесь размещались коммунальные квартиры, которые расселили после 1991 года.

В 2018 году реставраторы воссоздали оформление парадных залов, изразцовую печь и историческую ограду вдоль Барашевского переулка.

Здание Межевой канцелярии в Хохловском переулке, едва не сгоревшее в 2014 году, отреставрировали в 2018-м. Здесь восстановили белокаменный цоколь, кирпичную кладку фасадов, фрагментарно воссоздали межэтажный карниз, а также окна и пилястр XVII века на фасаде.

Кроме того, специалистам удалось отреставрировать административный корпус 1927 года на пересечении Большого Козловского и Большого Харитоньевского переулков, дома Дурасова на Покровском бульваре, деревянный дом 5 в Елоховском проезде, дом Нарышкина — Рагузинских на Маросейке и здание театра «Современник», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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