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Россия, Москва, Никольская улица, 17А Карта всех событий

Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса «Славянский базар» отреставрируют в Москве.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в настоящий момент специалисты занимаются разработкой проекта реставрации. Работы планируется провести в 2022–2024 годах. Реставрация будет предполагать ремонт интерьеров и облагораживание фасадов памятника.

Сейчас эксперты изучают все особенности «Базара» и работают с архивными материалами. Отмечается, что здание является объектом культурного наследия.

Памятник был построен в 1869–1871 годах по проекту архитектора Роберта Гедике и по заказу предпринимателя Александра Пороховщикова.

В легендарной гостинице в свое время останавливались композиторы Чайковский и Римский-Корсаков, музыкальный и художественный критик Стасов, а также издатель Суворин, которого посещал писатель Чехов.

В 1917 году в «Славянском базаре» располагался штаб Красной армии. Затем в разное время его занимали Дворец строителей, народный комиссариат юстиции и Московский театр оперетты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Камерную сцену имени Покровского Большого театра России отреставрируют в Москве к 2025 году.

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