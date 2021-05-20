Завершена реконструкция участка набережной канала имени Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Химкинский мост Карта всех событий

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила об окончании реконструкции участка набережной канала имени Москвы. Благоустройство набережной планируется начать в июне.

— В рамках работ по берегоукреплению на прибрежной территории общей площадью 7000 квадратных метров было установлена 7431 тонна металлических профилей («шпунта Ларсена») длиной от 7,5 до 15 метров, 57 металлических тяг и 132 облицовочные плиты, — сообщили в компании, проводившей реконструкцию.

После благоустройства на набережной появятся лежаки, детские и спортивные площадки, скамейки и велодорожки. Спуск к реке оборудуют широкой лестницей, а на главной площади набережной появится амфитеатр для проведения различных мероприятий и ярмарок выходного дня. На первом уровне выходящего на набережную жилого комплекса появятся кафе, ресторан, салон красоты и магазин фермерских продуктов.

Читайте также: Около 100 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года