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Завершена реконструкция участка набережной канала имени Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Завершена реконструкция участка набережной канала имени Москвы

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Химкинский мостКарта всех событий

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила об окончании реконструкции участка набережной канала имени Москвы. Благоустройство набережной планируется начать в июне.

— В рамках работ по берегоукреплению на прибрежной территории общей площадью 7000 квадратных метров было установлена 7431 тонна металлических профилей («шпунта Ларсена») длиной от 7,5 до 15 метров, 57 металлических тяг и 132 облицовочные плиты, — сообщили в компании, проводившей реконструкцию.

После благоустройства на набережной появятся лежаки, детские и спортивные площадки, скамейки и велодорожки. Спуск к реке оборудуют широкой лестницей, а на главной площади набережной появится амфитеатр для проведения различных мероприятий и ярмарок выходного дня. На первом уровне выходящего на набережную жилого комплекса появятся кафе, ресторан, салон красоты и магазин фермерских продуктов.

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реконструкцияблагоустройство набережныхКанал имени Москвы
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