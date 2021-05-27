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Камерную сцену Большого театра планируется реконструировать к 2025 году
Фото: АГН Москва

Камерную сцену Большого театра планируется реконструировать к 2025 году

Полина Долганова

Город
Никольская ул., 17, стр. 1Карта всех событий

Камерную сцену имени Покровского Большого театра России отреставрируют в Москве к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Отмечается, что сцена должна преобразиться в современное театральное пространство на 441 зрительное место. В ней появится полноценная оркестровая яма и репетиционные залы. Кроме того, специалисты планируют обустроить в здании основной Большой репетиционный зал.

— В настоящий момент ведется сбор исходных данных и проектно-изыскательские работы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Зрительный зал станет более адаптирован под различные мероприятия, а планшет оркестровой ямы сможет подниматься до уровня сцены и до пола зала, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Москве завершили реконструкцию кинотеатра «Саяны».

Читайте также: Московский проект реконструкции порта в Бейруте стал призером международного конкурса

реконструкцияМоскваБольшой театр
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