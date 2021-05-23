Реконструкцию кинотеатра «Саяны» завершили в Москве
Реконструкцию кинотеатра «Саяны» завершили на востоке столицы. Уже выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Об этом рассказал председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
Конструкцию здания усилили, внутри провели перепланировку и обновили инженерные коммуникации. Кроме того, там разместили четыре кинозала: два на 105 мест, а также по одному на 195 и 48 мест.
Уточняется, что в кинотеатре после ремонта откроют одноименный общественный центр, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что более трех миллионов «квадратов» жилья в год будут вводить в Москве по реновации.
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