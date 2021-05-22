Более трех миллионов «квадратов» жилья в год планируют вводить в Москве по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в Москве в перспективе вырастут до 3-3,5 миллиона квадратных метров. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 22 мая.

— Наша задача — значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 миллиона квадратных метров в год, — рассказал заммэра.

В этом году новое жилье по реновации получат более 30 тысяч москвичей. В проектировании и строительстве находятся 266 домов общей площадью 4,6 миллиона «квадратов», приводит слова Андрея Бочкарева Интерфакс.

Ранее сообщалось, что дом на 182 квартиры построили по реновации на улице Юных Ленинцев.

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