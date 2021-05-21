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Росреестр поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Росреестр поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Флотская улица, 68к2 Карта всех событий

Росреестр поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации за четыре месяца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управлении Росреестра.

Отмечается, что за весь 2020 год на кадастровый учет также были поставлены 27 домов по реновации, как и за четыре месяца 2021 года.

Последним домом, который поставили на кадастровый учет в текущем году, стала новостройка, находящаяся на севере Москвы по адресу Флотская улица, дом 68, корпус 2. Площадь здания составила 13,9 тысячи квадратных метров. В доме расположены 23 однокомнатные квартиры, а также 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.

— Столичный Росреестр оформил уже два дома на Флотской улице, оба корпуса рассчитаны на 322 квартиры. Всего в этом году кадастровые номера присвоены пяти домам в Северном округе Москвы: на Астрадамском проезде, Ангарской улице и Дмитровском шоссе, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, общая площадь новых домов составила около 277 тысяч квадратных метров. В новостройках организовали 3305 квартир.

Ранее сообщалось, что жители трех домов в Северном Бутове переедут по программе реновации в 2021 году.

Читайте также: Стали известны планы МИИТ о передаче заброшенного дома на юге Москвы

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