Росреестр поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Флотская улица, 68к2 Карта всех событий

Росреестр поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации за четыре месяца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управлении Росреестра.

Отмечается, что за весь 2020 год на кадастровый учет также были поставлены 27 домов по реновации, как и за четыре месяца 2021 года.

Последним домом, который поставили на кадастровый учет в текущем году, стала новостройка, находящаяся на севере Москвы по адресу Флотская улица, дом 68, корпус 2. Площадь здания составила 13,9 тысячи квадратных метров. В доме расположены 23 однокомнатные квартиры, а также 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.

— Столичный Росреестр оформил уже два дома на Флотской улице, оба корпуса рассчитаны на 322 квартиры. Всего в этом году кадастровые номера присвоены пяти домам в Северном округе Москвы: на Астрадамском проезде, Ангарской улице и Дмитровском шоссе, — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, общая площадь новых домов составила около 277 тысяч квадратных метров. В новостройках организовали 3305 квартир.

Ранее сообщалось, что жители трех домов в Северном Бутове переедут по программе реновации в 2021 году.

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