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Попасть на ЧМ по хоккею смогут только болельщики из эпидемиологически безопасных стран
Фото: pixabay.com/ru

Попасть на ЧМ по хоккею смогут только болельщики из эпидемиологически безопасных стран

Виктория Родимкина

Спорт

На матчах чемпионата мира по хоккею смогут присутствовать иностранные болельщики, но только из эпидемиологически безопасных стран. Об этом сообщили на пресс-конференции организаторы турнира в субботу, 29 мая.

Член правления организатора ЧМ ООО «Hokeja akadmija» Эдгар Бунцис пояснил, что билеты на матчи смогут купить только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не нужно соблюдать самоизоляцию. При этом у приезжих должен быть при себе действительный ковид-сертификат, добавил Бунцис.

По данным агентства BNS, на сегодняшний день из стран-участниц турнира в перечень входят Великобритания и Финляндия, сообщает Интерфакс.

Кабмин Латвии принял поправки, из которых следует, что на матчах могут присутствовать только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом после завершения курса вакцинации должно пройти две недели. Также турнир смогут посетить переболевшие COVID-19 болельщики.

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