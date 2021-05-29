Попасть на ЧМ по хоккею смогут только болельщики из эпидемиологически безопасных стран

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На матчах чемпионата мира по хоккею смогут присутствовать иностранные болельщики, но только из эпидемиологически безопасных стран. Об этом сообщили на пресс-конференции организаторы турнира в субботу, 29 мая.

Член правления организатора ЧМ ООО «Hokeja akadmija» Эдгар Бунцис пояснил, что билеты на матчи смогут купить только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не нужно соблюдать самоизоляцию. При этом у приезжих должен быть при себе действительный ковид-сертификат, добавил Бунцис.

По данным агентства BNS, на сегодняшний день из стран-участниц турнира в перечень входят Великобритания и Финляндия, сообщает Интерфакс.

Кабмин Латвии принял поправки, из которых следует, что на матчах могут присутствовать только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом после завершения курса вакцинации должно пройти две недели. Также турнир смогут посетить переболевшие COVID-19 болельщики.

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